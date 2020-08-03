46 раз нарушили самоизоляцию: в Эстонии задержали группу украинских заробитчан

Украинские заробитчане нарушили карантин в Эстонии и будут наказаны штрафом или уголовным делом.
Об этом сообщили в МВД страны.
Согласно установленным правилам, после въезда в Эстонии работодатели должны были организовать все условия для 14-дневной самоизоляции, однако этого сделано не было.
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— Мы можем выслать иностранцев из Эстонии, наказать работодателя штрафом до €32 тыс. Или открыть уголовное дело за распространение инфекционных болезней, — сказал глава министерства Март Хельме.
За нарушение карантина в Эстонии могут выписать штраф до €9,6 тыс.
Всю следующую неделю ЕС не будет вносить изменений в белый список стран, гражданам которых разрешено путешествовать в еврозоне.
По состоянию на 3 августа в списке — 13 стран.
Список пополняется и сокращается в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.
Украинцам (если речь идет не о работниках или студентах) въезд в ЕС пока не открыт.
Источник: ERR