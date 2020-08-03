46 раз нарушили самоизоляцию: в Эстонии задержали группу украинских заробитчан

Украинские заробитчане нарушили карантин в Эстонии и будут наказаны штрафом или уголовным делом.

Об этом сообщили в МВД страны.

Согласно установленным правилам, после въезда в Эстонии работодатели должны были организовать все условия для 14-дневной самоизоляции, однако этого сделано не было.

Читайте: В Дании полиция избила дубинками фанатов, нарушивших социальную дистанцию

— Мы можем выслать иностранцев из Эстонии, наказать работодателя штрафом до €32 тыс. Или открыть уголовное дело за распространение инфекционных болезней, — сказал глава министерства Март Хельме.

За нарушение карантина в Эстонии могут выписать штраф до €9,6 тыс.

Всю следующую неделю ЕС не будет вносить изменений в белый список стран, гражданам которых разрешено путешествовать в еврозоне.

По состоянию на 3 августа в списке — 13 стран.

Список пополняется и сокращается в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.

Украинцам (если речь идет не о работниках или студентах) въезд в ЕС пока не открыт.

Источник: ERR