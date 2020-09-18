Рішення Ради щодо САП не вплине на безвіз України з ЄС – Шмигаль

Голосування у Верховній Раді постанови про призначення членів конкурсної комісії з відбору на адмінпосади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не вплине на безвізовий режим з Євросоюзом.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з Європейського Союзу і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми наразі дотримуємося всіх процедур українського законодавства.

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Також очільник уряду впевнений, що призначення членів конкурсної комісії з відбору на адмінпосади в САП відбудеться в межах законодавства, у чому суспільство зможе переконатися.

Напередодні офіційні представництва США та Євросоюзу в Україні гостро відреагували на рішення Верховної Ради про затвердження складу конкурсної комісії з обрання нового голови САП.

Головною тезою повідомлень відомств став так званий ультиматум: дотримання рекомендацій або ж припинення підтримки країн.