PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Рішення Ради щодо САП не вплине на безвіз України з ЄС – Шмигаль

Голосування у Верховній Раді постанови про призначення членів конкурсної комісії з відбору на адмінпосади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не вплине на безвізовий режим з Євросоюзом.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з Європейського Союзу і Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми наразі дотримуємося всіх процедур українського законодавства.

Читайте: Чи загрожує Україні скасування безвізу з ЄС – відповідь Кулеби

Також очільник уряду впевнений, що призначення членів конкурсної комісії з відбору на адмінпосади в САП відбудеться в межах законодавства, у чому суспільство зможе переконатися.

Напередодні офіційні представництва США та Євросоюзу в Україні гостро відреагували на рішення Верховної Ради про затвердження складу конкурсної комісії з обрання нового голови САП.

Головною тезою повідомлень відомств став так званий ультиматум: дотримання рекомендацій або ж припинення підтримки країн.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка