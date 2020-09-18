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Факты / Украина / Политика

Тайных соглашений с Россией быть не может, это конспирология — Ермак

Офис президента Украины не имеет каких-либо тайных соглашений с Российской Федерацией.

Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

— Знаете, это уже из области конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи о каких-то тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть, по сути. Этого просто не может существовать в теории, — сказал Ермак.

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Обвинения Богдана

9 сентября экс-руководитель ОП Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что он знает о договоренностях представителей украинской власти с представителями РФ по важным государственным вопросам, но доказательств не предоставил.

10 сентября Государственное бюро расследований вызвало Богдана на допрос как свидетеля, после чего заявило, что экс-руководитель ОП сообщил правоохранителям, что он не имеет никаких данных о совершении украинскими должностными лицами противоправных действий в пользу другого государства.

Фото: Офис президента

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