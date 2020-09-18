Таємних угод з Росією бути не може, це конспірологія – Єрмак

Офіс президента України не має жодних таємних угод із Російською Федерацією.

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

– Знаєте, це вже із царини конспірології. А конспірологія завжди дає такі ідеї про якісь таємні угоди. Можу вам сказати з повною відповідальністю, що жодних таємних угод із Російською Федерацією немає і не може бути, за суттю. Цього просто не може існувати в теорії, – сказав Єрмак.

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Звинувачення Богдана

9 вересня екс-керівник ОП Андрій Богдан в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що він знає про домовленості представників української влади з представниками РФ щодо важливих державних питань, але доказів не надав.

10 вересня Державне бюро розслідувань викликало Богдана на допит як свідка, після чого заявило, що екс-керівник ОП повідомив правоохоронцям, що він не має жодних даних про вчинення українськими посадовими особами протиправних дій на користь іншої держави.