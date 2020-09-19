Голос раскрыл список кандидатов в депутаты Киевсовета

Голос раскрыл свою 20-ку кандидатов в депутаты Киевсовета. Первым номером идет бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Всего в списке Голоса будет 100 кандидатов.

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Кандидаты от Голоса в Киевсовет:

Максим Нефьодов — бывший председатель Государственной таможенной службы;

Зоя Ярош (1 округ) — президент Ассоциации адвокатов Украины;

Константин Богатов (7 округ) — депутат Киевсовета, бывший член Общественного Совета НКРЕКП;

Алина Михайлова (3 округ) — волонтер;

Григорий Маленко (2 округ) — предприниматель, основатель MediaMonitoringBot;

Тарас Козак (1 округ) — экономист, президент инвестгруппы УНИВЕР;

Александр Линчевский (6 округ) — екс-заступник министра здравоохранения Украины;

Василий Попатенко (10 округ) — ветеран, контрразведчик;

Ольга Гвоздик (7 округ) — общественный активист, председатель киевской ячейки Демократического альянса;

Дарья Васильченко (9 округ) — координатор Голоса в Подольском районе Киева;

Станислав Медведенко (5 округ);

Мария Карнаухова (13 округ);

Вадим Васильчук (2 округ);

Виолетта Пашутина (2 округ);

Эдуард Тригубов (12 округ);

Юлия Кемпина (6 округ);

Роман Колесник (13 округ);

Егор Литашкивський (9 округ);

Елена Олейник (10 округ);

Артем Стельмашов (11 округ).

Максим Нефьодов

Бывший глава таможни Максим Нефьодов будет баллотироваться в Киевский городской совет с Голосом, потому что это самая либеральная партия в Украине.

Принципы партии совпадают с теми, которые исповедует Нефьодов.

Он убежден, что сейчас реформы правительства в Украине не просто приостанавливаются, а “откатываются назад”.

Источник: Честно