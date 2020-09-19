Голос раскрыл список кандидатов в депутаты Киевсовета

Голос раскрыл свою 20-ку кандидатов в депутаты Киевсовета. Первым номером идет бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
Всего в списке Голоса будет 100 кандидатов.
Читайте: Нефьодов возглавит список Голоса в Киевсовет
Кандидаты от Голоса в Киевсовет:
- Максим Нефьодов — бывший председатель Государственной таможенной службы;
- Зоя Ярош (1 округ) — президент Ассоциации адвокатов Украины;
- Константин Богатов (7 округ) — депутат Киевсовета, бывший член Общественного Совета НКРЕКП;
- Алина Михайлова (3 округ) — волонтер;
- Григорий Маленко (2 округ) — предприниматель, основатель MediaMonitoringBot;
- Тарас Козак (1 округ) — экономист, президент инвестгруппы УНИВЕР;
- Александр Линчевский (6 округ) — екс-заступник министра здравоохранения Украины;
- Василий Попатенко (10 округ) — ветеран, контрразведчик;
- Ольга Гвоздик (7 округ) — общественный активист, председатель киевской ячейки Демократического альянса;
- Дарья Васильченко (9 округ) — координатор Голоса в Подольском районе Киева;
- Станислав Медведенко (5 округ);
- Мария Карнаухова (13 округ);
- Вадим Васильчук (2 округ);
- Виолетта Пашутина (2 округ);
- Эдуард Тригубов (12 округ);
- Юлия Кемпина (6 округ);
- Роман Колесник (13 округ);
- Егор Литашкивський (9 округ);
- Елена Олейник (10 округ);
- Артем Стельмашов (11 округ).
Максим Нефьодов
Бывший глава таможни Максим Нефьодов будет баллотироваться в Киевский городской совет с Голосом, потому что это самая либеральная партия в Украине.
Принципы партии совпадают с теми, которые исповедует Нефьодов.
Он убежден, что сейчас реформы правительства в Украине не просто приостанавливаются, а “откатываются назад”.
Источник: Честно