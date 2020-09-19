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Факти / Україна / Політика

Голос розкрив список кандидатів у депутати до Київради

Голос розкрив свою 20-ку кандидатів у депутати Київради. Першим номер йде колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Всього у списку Голосу буде 100 кандидатів.

Читайте: Нефьодов очолить список Голосу у Київраду

Кандидати від Голосу до Київради:

  • Максим Нефьодов – колишній голова Державної митної служби;
  • Зоя Ярош (1 округ) – президент Асоціації адвокатів України;
  • Костянтин Богатов (7 округ) – депутат Київради, колишній член Громадської Ради НКРЕКП;
  • Аліна Михайлова (3 округ) – волонтер;
  • Григорій Маленко (2 округ) – підприємець, засновник MediaMonitoringBot;
  • Тарас Козак (1 округ) – економіст, президент інвестгрупи УНІВЕР;
  • Олександр Лінчевський (6 округ) – ексзаступник міністра охорони здоров’я України;
  • Василь Попатенко (10 округ) – ветеран, контррозвідник;
  • Ольга Гвоздік (7 округ) – громадський активіст, голова київського осередку Демократичного альянсу;
  • Дар’я Васильченко (9 округ) – координатор Голосу у Подільському районі Києва;
  •  Станіслав Медведенко (5 округ);
  • Марія Карнаухова (13 округ);
  • Вадим Васильчук (2 округ);
  • Віолетта Пашутіна (2 округ);
  • Едуард Тригубов (12 округ);
  • Юлія Кемпіна (6 округ);
  • Роман Колесник (13 округ);
  • Єгор Литашківський (9 округ);
  • Олена Олійник (10 округ);
  • Артем Стельмашов (11 округ).

Максим Нефьодов 

Колишній очільник митниці Максим Нефьодов балотуватиметься до Київської міської ради з Голосом, тому що це найліберальніша партія в Україні.

Він переконаний, що переконаний, що нині реформи уряду в Україні не просто призупиняються, а “відкочуються назад”.

Принципи партії збігаються, з тими які сповідує Нефьодов.

Джерело: Чесно

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