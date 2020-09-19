Голос розкрив список кандидатів у депутати до Київради

Голос розкрив свою 20-ку кандидатів у депутати Київради. Першим номер йде колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Всього у списку Голосу буде 100 кандидатів.

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Кандидати від Голосу до Київради:

Максим Нефьодов – колишній голова Державної митної служби;

Зоя Ярош (1 округ) – президент Асоціації адвокатів України;

Костянтин Богатов (7 округ) – депутат Київради, колишній член Громадської Ради НКРЕКП;

Аліна Михайлова (3 округ) – волонтер;

Григорій Маленко (2 округ) – підприємець, засновник MediaMonitoringBot;

Тарас Козак (1 округ) – економіст, президент інвестгрупи УНІВЕР;

Олександр Лінчевський (6 округ) – ексзаступник міністра охорони здоров’я України;

Василь Попатенко (10 округ) – ветеран, контррозвідник;

Ольга Гвоздік (7 округ) – громадський активіст, голова київського осередку Демократичного альянсу;

Дар’я Васильченко (9 округ) – координатор Голосу у Подільському районі Києва;

Станіслав Медведенко (5 округ);

Марія Карнаухова (13 округ);

Вадим Васильчук (2 округ);

Віолетта Пашутіна (2 округ);

Едуард Тригубов (12 округ);

Юлія Кемпіна (6 округ);

Роман Колесник (13 округ);

Єгор Литашківський (9 округ);

Олена Олійник (10 округ);

Артем Стельмашов (11 округ).

Максим Нефьодов

Колишній очільник митниці Максим Нефьодов балотуватиметься до Київської міської ради з Голосом, тому що це найліберальніша партія в Україні.

Він переконаний, що переконаний, що нині реформи уряду в Україні не просто призупиняються, а “відкочуються назад”.

Принципи партії збігаються, з тими які сповідує Нефьодов.

Джерело: Чесно