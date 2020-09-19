Голос розкрив список кандидатів у депутати до Київради

Голос розкрив свою 20-ку кандидатів у депутати Київради. Першим номер йде колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Всього у списку Голосу буде 100 кандидатів.
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Кандидати від Голосу до Київради:
- Максим Нефьодов – колишній голова Державної митної служби;
- Зоя Ярош (1 округ) – президент Асоціації адвокатів України;
- Костянтин Богатов (7 округ) – депутат Київради, колишній член Громадської Ради НКРЕКП;
- Аліна Михайлова (3 округ) – волонтер;
- Григорій Маленко (2 округ) – підприємець, засновник MediaMonitoringBot;
- Тарас Козак (1 округ) – економіст, президент інвестгрупи УНІВЕР;
- Олександр Лінчевський (6 округ) – ексзаступник міністра охорони здоров’я України;
- Василь Попатенко (10 округ) – ветеран, контррозвідник;
- Ольга Гвоздік (7 округ) – громадський активіст, голова київського осередку Демократичного альянсу;
- Дар’я Васильченко (9 округ) – координатор Голосу у Подільському районі Києва;
- Станіслав Медведенко (5 округ);
- Марія Карнаухова (13 округ);
- Вадим Васильчук (2 округ);
- Віолетта Пашутіна (2 округ);
- Едуард Тригубов (12 округ);
- Юлія Кемпіна (6 округ);
- Роман Колесник (13 округ);
- Єгор Литашківський (9 округ);
- Олена Олійник (10 округ);
- Артем Стельмашов (11 округ).
Максим Нефьодов
Колишній очільник митниці Максим Нефьодов балотуватиметься до Київської міської ради з Голосом, тому що це найліберальніша партія в Україні.
Він переконаний, що переконаний, що нині реформи уряду в Україні не просто призупиняються, а “відкочуються назад”.
Принципи партії збігаються, з тими які сповідує Нефьодов.
Джерело: Чесно