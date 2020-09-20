Політична сила Слуга народу назвала кандидатів до Київської міської ради для участі у місцевих виборах 2020, а також представника партії, який побореться за місце Київського міського голови.

Кандидатом у мери стала Ірина Верещук. За місця у Київраді змагатимуться 13 осіб , список кандидатів від партії очолила дружина глави МЗС Дмитра Кулеби – Євгенія.

Список:

Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;

Михайло Присяжнюк – юрист, телеведучий;

Ганна Маляр – юрист, кримінолог;

Георгій Зантарая – дзюдоїст;

Владислав Трубіцин – підприємець, громадський діяч;

Юрій Федоренко – юрист, бізнесмен;

Віталій Селик – громадський діяч;

Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки;

Олена Говорова – легкоатлетка;

Ксенія Семенова – педагог, популяризатор науки;

Олексій Кисельов – доброволець, громадський діяч;

Ігор Брагін – шеф-кухар.

Микола Тищенко – нардеп.

Читайте: Голос розкрив список кандидатів у депутати до Київради

Кандидати від партії Слуга народу

Раніше стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов очолить список партії Слуга народу на місцевих виборах 2020 в Одеську обласну раду.

Степанов погодився на цю пропозицію.

На його думку, це шанс реалізувати зміни в Одеській області.

Джерело: Слуга народу