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Факти / Україна / Політика

Партія Слуга народу назвала список кандидатів у депутати до Київради

Політична сила Слуга народу назвала кандидатів до Київської міської ради для участі у місцевих виборах 2020, а також представника партії, який побореться за місце Київського міського голови.

Кандидатом у мери стала Ірина Верещук. За місця у Київраді змагатимуться 13 осіб , список кандидатів від партії очолила дружина глави МЗС Дмитра Кулеби – Євгенія.

Список:

  • Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;
  • Михайло Присяжнюк – юрист, телеведучий;
  • Ганна Маляр – юрист, кримінолог;
  • Георгій Зантарая – дзюдоїст;
  • Владислав Трубіцин – підприємець, громадський діяч;
  • Юрій Федоренко – юрист, бізнесмен;
  • Віталій Селик – громадський діяч;
  • Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки;
  • Олена Говорова – легкоатлетка;
  • Ксенія Семенова – педагог, популяризатор науки;
  • Олексій Кисельов – доброволець, громадський діяч;
  • Ігор Брагін – шеф-кухар.
  • Микола Тищенко – нардеп.

Читайте: Голос розкрив список кандидатів у депутати до Київради

Кандидати від партії Слуга народу

Раніше стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов очолить список партії Слуга народу на місцевих виборах 2020 в Одеську обласну раду.

Степанов погодився на цю пропозицію.

На його думку, це шанс реалізувати зміни в Одеській області.

Джерело: Слуга народу

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