Політична сила Слуга народу назвала кандидатів до Київської міської ради для участі у місцевих виборах 2020, а також представника партії, який побореться за місце Київського міського голови.
Кандидатом у мери стала Ірина Верещук. За місця у Київраді змагатимуться 13 осіб , список кандидатів від партії очолила дружина глави МЗС Дмитра Кулеби – Євгенія.
Список:
- Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ, громадська активістка;
- Михайло Присяжнюк – юрист, телеведучий;
- Ганна Маляр – юрист, кримінолог;
- Георгій Зантарая – дзюдоїст;
- Владислав Трубіцин – підприємець, громадський діяч;
- Юрій Федоренко – юрист, бізнесмен;
- Віталій Селик – громадський діяч;
- Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки;
- Олена Говорова – легкоатлетка;
- Ксенія Семенова – педагог, популяризатор науки;
- Олексій Кисельов – доброволець, громадський діяч;
- Ігор Брагін – шеф-кухар.
- Микола Тищенко – нардеп.
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Кандидати від партії Слуга народу
Раніше стало відомо, що міністр охорони здоров’я України Максим Степанов очолить список партії Слуга народу на місцевих виборах 2020 в Одеську обласну раду.
Степанов погодився на цю пропозицію.
На його думку, це шанс реалізувати зміни в Одеській області.
Джерело: Слуга народу