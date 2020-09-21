Контрабанда на митниці: СБУ виявила порушень на 204 млн грн

СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митному кордоні. Наразі 53 особам повідомлено про підозру.

Загалом з початку року СБУ виявила порушень митних правил на 204 млн. грн.

Серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.

Так, нещодавно СБУ затримала організатора каналу збуту вогнепальної зброї. Зловмисники замовляли комплектуючі на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки, а сервіси доставки надсилали їх в Україну, як спортивне спорядження. Тут зброю збирали і продавали на інтернет аукціонах.

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З початку 2020 року судові вироки отримали 9 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.

Корупція в МОН

У Києві чиновника Міністерства освіти судитимуть за отримання 300 тис. грн хабара.

Обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від директора державного підприємства за перемогу в конкурсі з призовим фондом в 3 млн грн.

Чиновника затримали влітку 2020 року, коли він отримував $5 тис. та 165 тис. грн.