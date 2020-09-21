Чиновника МОН поймали на взятке в 300 тыс. грн

Чиновника Министерства образования Украины будут судить за получение 300 тыс. грн взятки.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Министерства образования Украины, которого уличили в вымогательстве и получении 300 тыс. грн

— Находясь на должности Генерального директора одного из директората Министерства образования Украины, обвиняемый требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе с призовым фондом в 3 млн гривен, — говорится в сообщении.

Чиновника задержали летом 2020 года, когда он получал $5 тыс. и 165 тыс. грн.







В Киеве будут судить чиновника Минобразования за взятку в 300 тыс. грн / 2 фотографии

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Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Взятка в Житомирской области

В Житомирской области разоблачили коррупционную деятельность руководителя коммунального предприятия районного совета.

Он требовал от предпринимателя чтобы тот заплатил $1200.

За эту сумму он пообещал посодействовать в беспрепятственной регистрации прав на жилой дом и предоставлении заключения о согласовании проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность.