Слухи и опасения об отмене или переносе местных выборов в Украине безосновательны.

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Нардеп утверждает, что пока центральные органы власти разрабатывают правила и рекомендации, как обезопасить украинцев в день голосования.

— Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосования в эпидемической ситуации, — отметил он.

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Корниенко также заявил, что ЦИК разработала специальный закон, который в ближайшее время Верховная Рада внесет и примет.

— Будем вместе работать над тем, чтобы день голосования был максимально безопасным для всех граждан Украины, — добавил он.

Местные выборы в Украине

Кабинет министров ввел особые противоэпидемические мероприятия при организации и проведении местных выборов 2020.

Они должны пройти 25 октября 2020 года в период действия карантина.

Факты ICTV уже публиковали перечень противоэпидемических мер для местных выборов в Украине.