Чутки і побоювання про скасування або перенесення місцевих виборів в Україні безпідставні.
Про це заявив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.
Нардеп стверджує, що наразі центральні органи влади розробляють правила і рекомендації, як убезпечити українців в день голосування.
– Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування до епідемічної ситуації, – зазначив він.
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Корнієнко також заявив, що ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом Верховна Рада внесе й ухвалить.
– Будемо разом працювати над тим, щоб день голосування був максимально безпечним для всіх громадян України, – додав він.
Місцеві вибори в Україні
Кабінет міністрів ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів 2020.
Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року у період дії карантину.
Факти ICTV вже публікували перелік протиепідемічних заходів для місцевих виборів в Україні.