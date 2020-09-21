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Факти / Україна / Політика

Корнієнко оцінив можливість скасування або перенесення місцевих виборів

Чутки і побоювання про скасування або перенесення місцевих виборів в Україні безпідставні.

Про це заявив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Нардеп стверджує, що наразі центральні органи влади розробляють правила і рекомендації, як убезпечити українців в день голосування.

– Уряд і Центральна виборча комісія активно працюють над тим, щоб адаптувати голосування до епідемічної ситуації, – зазначив він.

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Корнієнко також заявив, що ЦВК розробила спеціальний закон, який найближчим часом Верховна Рада внесе й ухвалить.

– Будемо разом працювати над тим, щоб день голосування був максимально безпечним для всіх громадян України, – додав він.

Місцеві вибори в Україні

Кабінет міністрів ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів 2020.

Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року у період дії карантину.

Факти ICTV вже публікували перелік протиепідемічних заходів для місцевих виборів в Україні.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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