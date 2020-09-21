Пункты пропуска Новые Яриловичи и Дольск на границе с Беларусью последнюю неделю выглядели довольно необычно.

На пустой дороге, которая обычно заполнена автомобилями, были расположены усиленные подразделения полиции, бетонные плиты и бронированные автомобили. Местные и дальнобойщики говорят, что не видели таких пробок в этом месте уже очень давно.

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Границу перекрыли из-за хасидов, которые пытались попасть на празднование иудейского нового года в Умани. Там находится могила цадика Нахмана — основателя религиозного течения.

В этом году из-за пандемии коронавируса въезд иностранцам в Украину — закрыт. Несмотря на это хасиды пытались обойти КПП и уговаривали пограничников их пропустить.

Некоторые даже попытался въехать якобы на лечение. Таких пациентов было по несколько в день.

Хасиды разбили своеобразный городок на территории между Беларусью и Украиной. Там были палатки и полевые кухни. Чтобы уговорить пограничников пропустить их, хасиды даже надели вышиванки и спели украинский гимн.

На границе застряли более 1 тыс. паломников. Приложили к этому руку руководители Беларуси, поскольку не должны были пропускать иностранцев, ведь знали, что граница закрыта.

Между тем, в самой Умани — также везде посты полиции и нацгвардии. Умань в эти дни напоминает Новые Санжары времен эвакуации украинцев из Китая. Здесь также установили блокпосты для того, чтобы остановить транзитный транспорт от проезда к центру.

Полиция объясняет, что ограничение ввели, чтобы как можно меньше людей смогли добраться до центра города, чтобы не было скопления. Там празднуют новый год паломники-хасиды. На помощь украинским полицейским приехали их коллеги из Израиля.

В этом году хасидов в центре Умани — в десятки раз меньше. Многие все же прислушались к просьбам украинской власти, и остались дома. Полторы тысячи — это те, кто успел приехать еще до закрытия границ.

Такие жесткие меры безопасности — из-за резкого роста больных коронавирусом. Причем как в Украине, так и в Израиле, где ввели жесткий карантин. Закрыты многие предприятия и общественные места.

Впрочем, Умань эпидемия также не обошел. Сейчас в местной больнице заняты более половины мест. В ответ раввин говорит, что хасиды здесь ни к чему. Жители Умани сами недавно громко отметили день города.

Организаторы готовились к приезду паломников заранее. Даже гигантский плакат с Дональдом Трампом повесили на одном из домов.

Неподалеку установили еще и мобильную лабораторию, где оперативно можно сдать тесты на коронавирус. Ни хасидов в Уманской городской больнице нет, больные паломники находятся в отдельном месте.

Пока болезнь у всех пациентов проходит в легкой форме. Организаторы продумали все до мелочей. Вокруг кафе наклеены указатели дистанции, везде — специальные антисептики. Их нажимают ногой, а не рукой — также для безопасности.

Те же паломники, которые застряли на украинско-белорусской границе, в конце недели все же поехали — кто обратно в Беларусь, кто к себе домой. Чтобы все же успеть отпраздновать иудейский новый год — хоть и не у могилы цадика Нахмана.

По себе они оставили на границе горы мусора, который убирать им запрещает вера. Также они не понимают, позволят ли им пересечь границу в следующем году. Ведь, прогнозировать, как поведет себя коронавирус, сейчас невозможно.

Авиасообщение с Израилем

Украина хочет возобновить авиасообщение с Израилем. Это станет возможным сразу после того, как улучшится эпидемическая ситуация с коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что много паломников ожидают возможности посетить Умань в этом году и Украина готова их принять, однако после улучшения ситуации.

Сейчас Израиль находится в красном списке стран для Украины. Всем, кто приехал оттуда необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию.