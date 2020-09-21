Пункти пропуску Нові Яриловичи та Дольськ на кордоні з Білоруссю останній тиждень виглядали доволі незвично.

На порожній дорозі, яка зазвичай вщент заповнена автомобілями, були розташовані посилені підрозділи поліції, бетонні плити та броньовані автомобілі. Місцеві та далекобійники кажуть, що не бачили таких заторів в цьому місці вже дуже давно.

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Кордон перекрили через хасидів, які намагалися потрапити на святкування іудейського нового року до Умані. Там знаходиться могила Цадика Нахмана – засновника релігійної течії.

Цього року через пандемію коронавірусу в’їзд іноземцям до України – закритий. Попри це хасиди намагалися обійти КПП та умовляли прикордонників їх пропустити.

Дехто навіть спробував в’їхати нібито на лікування. Таких пацієнтів було по кількадесят на день.

Хасиди розбили своєрідне містечко на території між Білоруссю та Україною. Там були палатки та польові кухні. Щоб умовити прикордонників пропустити їх, хасиди навіть вдягнули вишиванки та заспівали український гімн.

На кордоні застрягли понад 1 тис. паломників. Доклали до цього руку керівники Білорусі, оскільки не повинні були пропускати іноземців, адже знали, що кордон закритий.

Тим часом, в самій Умані – також скрізь пости поліції та нацгвардії. Умань в ці дні нагадує Нові Санжари часів евакуації українців з Китаю. Тут також встановили блокпости для того, щоб зупинити транзитний транспорт від проїзду до центру.

Поліція пояснює, що обмеження ввели, аби якомога менше людей змогли дістатися до центру міста, щоб не було скупчення. Саме там святкують новий рік паломники-хасиди. На допомогу українським поліцейським приїхали їх колеги з Ізраїлю.

Цього року хасидів у центрі Умані – в десятки разів менше. Багато хто все ж таки дослухався до прохань української влади, і залишився вдома. Півтори тисячі – це ті , хто встиг приїхати ще до закриття кордонів.

Такі жорсткі заходи безпеки – через різке зростання хворих на коронавірус. Причому як в Україні, так і в Ізраїлі, де ввели жорсткий карантин. Закрито багато підприємств та громадських місць.

Утім, Умань епідемія також не обійшла. Зараз у місцевій лікарні зайняті більше половини місць. У відповідь равин каже, що хасиди тут ні до чого. Мешканці Умані самі нещодавно гучно відзначили день міста.

Організатори готувалися до приїзду паломників заздалегідь. Навіть гігантський плакат з Дональдом Трампом повісили на одному з будинків.

Неподалік встановили ще й мобільну лабораторію, де оперативно можна здати тести на коронавірус. Жодного хасида в Уманській міській лікарні немає, хворі паломники знаходяться в окремому місці.

Поки хвороба у всіх пацієнтів проходить в легкій формі. Організатори продумали все до дрібниць. Навколо кафе наклеєні вказівники дистанції, скрізь – спеціальні антисептики. Їх натискають ногою, а не рукою – також для безпеки.

Ті ж паломники, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, наприкінці тижня все ж таки поїхали – хто назад в Білорусь, хто до себе додому. Аби все ж таки встигнути відсвяткувати іудейський новий рік – хоч і не біля могили Цадика Нахмана.

По собі вони залишили на кордні гори сміття, яке прибирати їм забороняє віра. Також вони не розуміють, чи дозволять їм перетнути кордон наступного року. Адже, прогнозувати, як поведе себе коронавірус, зараз неможливо.

Авіасполучення з Ізраїлем

Україна хоче відновити авіасполучення з Ізраїлем. Це стане можливим відразу після того, як покращиться епідемічна ситуація з коронавірусом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що багато паломників очікують можливості відвідати Умань цього року і Україна готова їх прийняти, однак після поліпшення ситуації.

Наразі Ізраїль перебуває в червоному списку країн для України. Усім, хто приїхав звідти необхідно пройти двотижневу самоізоляцію.