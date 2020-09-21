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Факты / Украина

Киев затянуло дымом: людей просят закрыть окна и воздержаться от прогулок

21 сентября в Киеве из-за пожара на Дарницкой свалке наблюдается задымленность.

Качество воздуха в городе ухудшилась, из-за чего специалисты советуют придерживаться определенных правил.

Что делать при задымленности

  • меньше времени проводить на открытом воздухе, ограничить время пребывания на улице, отказаться от прогулок и пробежек;
  • для проветривания разрешено приоткрыть небольшие форточки, перед этим окно нужно завесить влажной тканью;
  • включить дома систему очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, рекомендуется установить емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха в комнатах;
  • пить много воды, норма — 2-3 литра в день для взрослых.

Читайте: Дым на левом берегу Киева: в ДСНС назвали причину

В случае ухудшения самочувствия, стоит сразу обратиться к врачу.

Задымленность в Киеве

Из-за пожара на свалке в Дарницком районе Киева дым окутал левый берег города.

В городе уровень загрязнения воздуха значительно превышает допустимые нормы.

Самая сложная ситуация — на Осокорках, Позняках и Харьковском массиве.

Источник: КГГА

Фото: ГСЧС

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