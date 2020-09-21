21 сентября в Киеве из-за пожара на Дарницкой свалке наблюдается задымленность.
Качество воздуха в городе ухудшилась, из-за чего специалисты советуют придерживаться определенных правил.
Что делать при задымленности
- меньше времени проводить на открытом воздухе, ограничить время пребывания на улице, отказаться от прогулок и пробежек;
- для проветривания разрешено приоткрыть небольшие форточки, перед этим окно нужно завесить влажной тканью;
- включить дома систему очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, рекомендуется установить емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха в комнатах;
- пить много воды, норма — 2-3 литра в день для взрослых.
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В случае ухудшения самочувствия, стоит сразу обратиться к врачу.
Задымленность в Киеве
Из-за пожара на свалке в Дарницком районе Киева дым окутал левый берег города.
В городе уровень загрязнения воздуха значительно превышает допустимые нормы.
Самая сложная ситуация — на Осокорках, Позняках и Харьковском массиве.