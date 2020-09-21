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Факти / Україна

Київ затягнуло димом: людей просять зачинити вікна і утриматися від прогулянок

21 вересня у Києві через пожежу на Дарницькому сміттєзвалищі спостерігається задимленість.

Якість повітря у місті погіршилася, через що фахівці радять дотримуватися певних правил.

Що робити під час задимлення

  • менше часу проводити на відкритому повітрі, обмежити час перебування на вулиці, відмовитися від прогулянок та пробіжок;
  • для провітрювання дозволено відчиняти невеликі кватирки, перед цим вікно треба завісити вологою тканиною;
  • увімкнути вдома систему очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, рекомендується встановити ємності з водою, щоб збільшити вологість повітря у кімнатах;
  • пити багато води, норма – 2-3 літри на день для дорослих.

Читайте: Дим на лівому березі Києва: у ДСНС назвали причину

Під час погіршення самопочуття, варто одразу звернутися до лікаря.

Задимлення у Києві

Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі Києва дим оповив лівий берег міста.

У місті рівень забруднення повітря значно перевищує допустимі норми.

Найгірша ситуація – на Осокорках, Позняках та Харківському масиві.

Джерело: КМДА

Фото: ДСНС

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