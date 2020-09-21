21 вересня у Києві через пожежу на Дарницькому сміттєзвалищі спостерігається задимленість.
Якість повітря у місті погіршилася, через що фахівці радять дотримуватися певних правил.
Що робити під час задимлення
- менше часу проводити на відкритому повітрі, обмежити час перебування на вулиці, відмовитися від прогулянок та пробіжок;
- для провітрювання дозволено відчиняти невеликі кватирки, перед цим вікно треба завісити вологою тканиною;
- увімкнути вдома систему очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, рекомендується встановити ємності з водою, щоб збільшити вологість повітря у кімнатах;
- пити багато води, норма – 2-3 літри на день для дорослих.
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Під час погіршення самопочуття, варто одразу звернутися до лікаря.
Задимлення у Києві
Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі Києва дим оповив лівий берег міста.
У місті рівень забруднення повітря значно перевищує допустимі норми.
Найгірша ситуація – на Осокорках, Позняках та Харківському масиві.