21 вересня у Києві через пожежу на Дарницькому сміттєзвалищі спостерігається задимленість.

Якість повітря у місті погіршилася, через що фахівці радять дотримуватися певних правил.

Що робити під час задимлення

менше часу проводити на відкритому повітрі, обмежити час перебування на вулиці, відмовитися від прогулянок та пробіжок;

для провітрювання дозволено відчиняти невеликі кватирки, перед цим вікно треба завісити вологою тканиною;

увімкнути вдома систему очищення повітря;

проводити вологе прибирання, рекомендується встановити ємності з водою, щоб збільшити вологість повітря у кімнатах;

пити багато води, норма – 2-3 літри на день для дорослих.

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Під час погіршення самопочуття, варто одразу звернутися до лікаря.

Задимлення у Києві

Через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі Києва дим оповив лівий берег міста.

У місті рівень забруднення повітря значно перевищує допустимі норми.

Найгірша ситуація – на Осокорках, Позняках та Харківському масиві.