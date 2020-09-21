Дым в Киеве: уровень загрязненности воздуха вырос на левом берегу

Дым в Киеве захватил весь левый берег города. Уровень загрязнения воздуха в Днепровском и Дарницком районах значительно превышает допустимые нормы.
По данным экологического бота по загрязнению воздуха SaveEcoBot, на Осокорках индекс качества составляет 213-163 пункта, на Позняках — 168-132, на Харьковском массиве — 153 при норме 0-50.
Читайте: Пожар на полигоне в Девичках: загорелся лес, огонь локализовали
На Троещине уровень загрязнения воздуха показывает 18-105 уровней. Всего из-за дыма в Киеве сегодня датчики показывают высокий уровень почти по всему левом берегу.
Дым на Позняках заполонил все вокруг, за серой стеной не видно даже близлежащих домов и улиц.
По данным ДСНС, дым в Киеве из-за пожара на свалке в Дарницком районе. Там горит 2 тыс. квадратных метров мусора. Кроме этого, частично горят торфяники, поэтому в городе наблюдается значительное задымление.
Что нужно делать в случаях высокого уровня загрязнения воздуха из-за задымленности:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным нужно отказаться от прогулок;
- окна должны быть закрытыми, на открытое окно нужно вешать влажную ткань и часто ее менять;
- включить приборы кондиционирования и очистки воздуха;
- увеличить потребление воды до 2-3 литров в сутки;
- не находиться на улице во время дождя;
- при появлении кашля, одышки или бессонницы нужно обратиться к врачу.
Дым в Киеве
Значительная задымленность на Позняках, Осокорках, Дарнице и Харьковском массиве 21 сентября появилась из-за пожара в Дарницком районе на свалке.
По данным ДСНС, тлеет около 2 тыс. квадратных метров мусора. Кроме того, пожар частично перекинулся на торфяники, что и увеличило количество дыма в Киеве. По состоянию на утро открытого огня нет, однако есть отдельные очаги тления.