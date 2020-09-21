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Факты / Украина / Общество

Из-за дыма в Киеве показатели загрязненности воздуха выросли до опасной нормы

Дым в Киеве захватил весь левый берег города. Уровень загрязнения воздуха в Днепровском и Дарницком районах значительно превышает допустимые нормы.

По данным экологического бота по загрязнению воздуха SaveEcoBot, на Осокорках индекс качества составляет 213-163 пункта, на Позняках — 168-132, на Харьковском массиве — 153 при норме 0-50.

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Дым в Киеве: уровень загрязненности воздуха вырос на левом берегу

На Троещине уровень загрязнения воздуха показывает 18-105 уровней. Всего из-за дыма в Киеве сегодня датчики показывают высокий уровень почти по всему левом берегу.

Дым в Киеве: уровень загрязненности воздуха вырос на левом берегу

Дым на Позняках заполонил все вокруг, за серой стеной не видно даже близлежащих домов и улиц.

По данным ДСНС, дым в Киеве из-за пожара на свалке в Дарницком районе. Там горит 2 тыс. квадратных метров мусора. Кроме этого, частично горят торфяники, поэтому в городе наблюдается значительное задымление.

Что нужно делать в случаях высокого уровня загрязнения воздуха из-за задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным нужно отказаться от прогулок;
  • окна должны быть закрытыми, на открытое окно нужно вешать влажную ткань и часто ее менять;
  • включить приборы кондиционирования и очистки воздуха;
  • увеличить потребление воды до 2-3 литров в сутки;
  • не находиться на улице во время дождя;
  • при появлении кашля, одышки или бессонницы нужно обратиться к врачу.

Дым в Киеве

Значительная задымленность на Позняках, Осокорках, Дарнице и Харьковском массиве 21 сентября появилась из-за пожара в Дарницком районе на свалке.

По данным ДСНС, тлеет около 2 тыс. квадратных метров мусора. Кроме того, пожар частично перекинулся на торфяники, что и увеличило количество дыма в Киеве. По состоянию на утро открытого огня нет, однако есть отдельные очаги тления.

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