Отношения с МВФ, ВВП и курс доллара: Oxford Eсonomics дал прогноз по Украине

Аналитики Oxford Eсonomics предупредили Украину о возможном ухудшении отношений с Международным валютным фондом, а также спрогнозировали курс доллара и ВВП Украины на 2020 и 2021 года.

О сотрудничестве с МВФ

Недавние перестановки в Кабинете министров и Национальном банке привели к промедлению с проведением реформ в Украине, считают эксперты Oxford Eсonomics.

По их словам, потеря импульса к реформам может вызвать сомнения у руководителей МВФ в способности украинского правительства завершить структурные реформы и бороться с коррупцией.

О ВВП

Oxford Eсonomics прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 5,2%.

При этом аналитики ожидают, что ВВП нашей страны вернется к росту в следующем году на 3,6%.

О курсе доллара

Эксперты прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2020 году установится на уровне 27 грн/1$.

Однако аналитики ухудшили ожидания по курсу украинской валюты на 2021 год. По их мнению, среднегодовой курс гривны в следующем году упадет до 28,4 грн/1$.

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НБУ про обязательства перед МВФ

В сентябре Нацбанк заявил, что Украина постепенно выполняет обязательства, поставленные перед Киевом в рамках новой программы сотрудничества.

В НБУ отметили, что продолжение сотрудничества с МВФ является приоритетной задачей для НБУ.

Также регулятор выразил надежду на то, что новый транш от МВФ Киев может получить на свои счета до конца нынешнего года.