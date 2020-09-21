Отношения с МВФ, ВВП и курс доллара: Oxford Eсonomics дал прогноз по Украине

Аналитики Oxford Eсonomics предупредили Украину о возможном ухудшении отношений с Международным валютным фондом, а также спрогнозировали курс доллара и ВВП Украины на 2020 и 2021 года.
О сотрудничестве с МВФ
Недавние перестановки в Кабинете министров и Национальном банке привели к промедлению с проведением реформ в Украине, считают эксперты Oxford Eсonomics.
По их словам, потеря импульса к реформам может вызвать сомнения у руководителей МВФ в способности украинского правительства завершить структурные реформы и бороться с коррупцией.
О ВВП
Oxford Eсonomics прогнозирует падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 5,2%.
При этом аналитики ожидают, что ВВП нашей страны вернется к росту в следующем году на 3,6%.
О курсе доллара
Эксперты прогнозируют, что среднегодовой курс гривны в 2020 году установится на уровне 27 грн/1$.
Однако аналитики ухудшили ожидания по курсу украинской валюты на 2021 год. По их мнению, среднегодовой курс гривны в следующем году упадет до 28,4 грн/1$.
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НБУ про обязательства перед МВФ
В сентябре Нацбанк заявил, что Украина постепенно выполняет обязательства, поставленные перед Киевом в рамках новой программы сотрудничества.
В НБУ отметили, что продолжение сотрудничества с МВФ является приоритетной задачей для НБУ.
Также регулятор выразил надежду на то, что новый транш от МВФ Киев может получить на свои счета до конца нынешнего года.