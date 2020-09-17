Транш МВФ может поступить в 2020, а учетная ставка зависит от Covid-19 — НБУ

Национальный банк Украины спрогнозировал получение Киевом следующего транша МВФ и объяснил, снизится в стране учетная ставка.

О сотрудничестве с МВФ

Киев ведет диалог с Международным валютным фондом и ожидает получение следующего транша от МВФ в нынешнем году.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, в котором отмечается, что продолжение сотрудничества с МВФ является приоритетной задачей для НБУ.

Украина постепенно выполняет обязательства, которые поставлены перед Киевом в рамках новой программы сотрудничества, добавили в Нацбанке.

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Об учетной ставке

Сохранение учетной ставки на уровне 6% — оптимальное решение, направленное на поддержку умеренной инфляции в течение этого и последующих лет, отметили в НБУ.

Вместе с тем такой уровень учетной ставки оставляет пространство для снижения процентных ставок в экономике.

Однако дальнейшие решения по учетной ставке будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, объяснили в Нацбанке.

Как известно, 12 июня 2020 Нацбанк принял решение о снижении учетной ставки до 6% — самого низкого уровня в истории.