Відносини з МВФ, ВВП і курс долара: Oxford Eсonomics дав прогноз щодо України

Аналітики Oxford Eсonomics попередили Україну про можливе погіршення відносин з Міжнародним валютним фондом, а також спрогнозували курс долара і ВВП України на 2020 і 2021 роки.
Про співпрацю з МВФ
Нещодавні перестановки в Кабінеті міністрів та Національному банку призвели до зволікання з проведенням реформ в Україні, вважають експерти Oxford Eсonomics.
За їхніми словами, втрата імпульсу до реформ може викликати сумніви у керівників МВФ у здатності українського уряду завершити структурні реформи і боротися з корупцією.
Про ВВП
Oxford Eсonomics прогнозує падіння валового внутрішнього продукту України в 2020 році на 5,2%.
Водночас аналітики очікують, що ВВП нашої країни повернеться до зростання в наступному році на 3,6%.
Про курс долара
Експерти прогнозують, що середньорічний курс гривні у 2020 році встановиться на рівні 27 грн/1 $.
Однак аналітики погіршили очікування щодо курсу української валюти на 2021 рік. На їхню думку, середньорічний курс гривні в наступному році впаде до 28,4 грн/1$.
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НБУ про зобов’язання перед МВФ
У вересні Нацбанк заявив, що Україна поступово виконує зобов’язання, які поставили перед Києвом в рамках нової програми співпраці.
У НБУ наголосили, що продовження співпраці з МВФ є пріоритетним завданням для НБУ.
Також регулятор висловив сподівання на те, що новий транш від МВФ Київ може отримати на свої рахунки до кінця нинішнього року.