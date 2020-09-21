Відносини з МВФ, ВВП і курс долара: Oxford Eсonomics дав прогноз щодо України

Аналітики Oxford Eсonomics попередили Україну про можливе погіршення відносин з Міжнародним валютним фондом, а також спрогнозували курс долара і ВВП України на 2020 і 2021 роки.

Про співпрацю з МВФ

Нещодавні перестановки в Кабінеті міністрів та Національному банку призвели до зволікання з проведенням реформ в Україні, вважають експерти Oxford Eсonomics.

За їхніми словами, втрата імпульсу до реформ може викликати сумніви у керівників МВФ у здатності українського уряду завершити структурні реформи і боротися з корупцією.

Про ВВП

Oxford Eсonomics прогнозує падіння валового внутрішнього продукту України в 2020 році на 5,2%.

Водночас аналітики очікують, що ВВП нашої країни повернеться до зростання в наступному році на 3,6%.

Про курс долара

Експерти прогнозують, що середньорічний курс гривні у 2020 році встановиться на рівні 27 грн/1 $.

Однак аналітики погіршили очікування щодо курсу української валюти на 2021 рік. На їхню думку, середньорічний курс гривні в наступному році впаде до 28,4 грн/1$.

Читайте: Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року

НБУ про зобов’язання перед МВФ

У вересні Нацбанк заявив, що Україна поступово виконує зобов’язання, які поставили перед Києвом в рамках нової програми співпраці.

У НБУ наголосили, що продовження співпраці з МВФ є пріоритетним завданням для НБУ.

Також регулятор висловив сподівання на те, що новий транш від МВФ Київ може отримати на свої рахунки до кінця нинішнього року.