Местные выборы 2020: как будет проходить голосование на карантине

Кабинет министров Украины принял постановление об организации и проведении выборов во время карантина, которое определяет условия их проведения на участках, а также требования и рекомендации к избирателям.

— Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе. На этих выборах без скатертей (для легкой дезинфекции поверхностей), — сообщают в ЦИК.

Кроме этого, для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

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А избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания, но для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию.

Местные выборы в Украине

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что слухи и опасения об отмене или переносе местных выборов в Украине безосновательны.

Кабинет министров ввел особые противоэпидемические мероприятия при организации и проведении местных выборов 2020.

Они должны пройти 25 октября 2020 года в период действия карантина.