Місцеві вибори 2020: як проходитиме голосування на карантині

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про організацію та проведення виборів під час карантину, яке визначає умови їх проведення на ділянках, а також вимоги та рекомендації до виборців.

– Крім паспорта, тепер обов’язковою буде і маска. Її потрібно зняти тільки щоб член комісії ідентифікував вас. Радимо захопити і ручку. Дистанція 1,5 метра і температурний скринінг на вході. На цих виборах без скатертин (для легкої дезінфекції поверхонь), – повідомляють в ЦВК.

Крім цього, для виборців з ознаками респіраторного захворювання в приміщенні буде окрема кабінка і ящик для голосування.

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А виборець на самоізоляції чи обсервації зможе голосувати за місцем перебування, але для цього потрібно подати заяву в дільничну виборчу комісію.

Місцеві вибори в Україні

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що чутки і побоювання про скасування або перенесення місцевих виборів в Україні є безпідставними.

Кабінет міністрів ухвалив особливі протиепідеміологічні заходи під час організації та проведення місцевих виборів 2020.

Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року у період дії карантину.