Народные депутаты зарегистрировали законопароект №4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы из-за особенностей проведения выборов во время карантина.

В частности, он предусматривает, что проведение предвыборной агитации должно быть с учетом ограничительных противоэпидемических мер.

Участковые избирательные комиссии специального избирательного участка, которые существуют на постоянной основе в стационаре здравоохранения, где лечатся пациенты с Covid-19, предлагают создать не позднее, чем за 10 дней до дня выборов.

Также депутаты предлагают запретить пребывание в помещениях для голосования и помещениях избирательных комиссий без респираторов или защитных масок.

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Для членов избирательной комиссии, кроме масок, предлагают использовать дополнительно защитный щиток или очки и перчатки.

Также всем избирателям должны измерять температуру и только после этого допускать на избирательный участок.

Кроме того, законопроект предусматривает, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования, где голосуют те, у кого есть признаки респираторного заболевания или температура 37,2 градуса.

В день голосования избиратель, соблюдая дистанцию ​​1 метр от члена комиссии, должен снять маску, чтобы можно было сверить данные, после чего получить бюллетень для голосования.

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Поскольку у нас все еще действует адаптивный карантин, Кабмин принял особые противоэпидемические мероприятия во время организации и проведения голосования.

Со своей стороны в ЦИК объяснили, как в красной зоне будут голосовать избиратели, чтобы это было максимально безопасно.