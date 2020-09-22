Школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина

Школы, в условиях карантина, имеют право ввести собственную шкалу оценивания.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки 22 сентября.
Школы могут не использовать 12-балльную шкалу, а применять принцип — зачтено/не зачтено при проведении более 50% уроков в дистанционном формате.
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Речь идет о таких школьные предметы:
- физкультура;
- трудовое обучение;
- изобразительное исскуство;
- музыка;
- основы здоровья.
— В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся ним должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством, — говорится в сообщении МОН.
Страхование учеников и учителей
Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию от коронавируса учителей-пенсионеров и детей.
С начала обучения в школах, часть классов отправили на дистанционное обучение через выявление больных среди учителей и учеников.