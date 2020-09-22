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Факты / Украина / Общество

Школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина

Школы, в условиях карантина, имеют право ввести собственную шкалу оценивания.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки 22 сентября.

Школы могут не использовать 12-балльную шкалу, а применять принцип — зачтено/не зачтено при проведении более 50% уроков в дистанционном формате.

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Речь идет о таких школьные предметы:

  • физкультура;
  • трудовое обучение;
  • изобразительное исскуство;
  • музыка;
  • основы здоровья.

— В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся ним должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством, — говорится в сообщении МОН.

Страхование учеников и учителей

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию от коронавируса учителей-пенсионеров и детей.

С начала обучения в школах, часть классов отправили на дистанционное обучение через выявление больных среди учителей и учеников.

Источник: Минобразования

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