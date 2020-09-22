Школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина

Школы, в условиях карантина, имеют право ввести собственную шкалу оценивания.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки 22 сентября.

Школы могут не использовать 12-балльную шкалу, а применять принцип — зачтено/не зачтено при проведении более 50% уроков в дистанционном формате.

Читайте: Знание или безопасность — готовы школы к обучению во время пандемии

Речь идет о таких школьные предметы:

физкультура;

трудовое обучение;

изобразительное исскуство;

музыка;

основы здоровья.

— В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся ним должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством, — говорится в сообщении МОН.

Страхование учеников и учителей

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию от коронавируса учителей-пенсионеров и детей.

С начала обучения в школах, часть классов отправили на дистанционное обучение через выявление больных среди учителей и учеников.