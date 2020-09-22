Школи можуть відмовитись від оцінок із певних предметів на час карантину

Школи, в умовах карантину, мають право запровадити власну шкалу оцінювання.
Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки 22 вересня.
Школи можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.
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Йдеться про такі шкільні предмети:
- фізкультура;
- трудове навчання;
- образотворче мистецтво;
- музика;
- основи здоров’я.
– У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством, – йдеться у повідомленні МОН.
Страхування учнів та вчителів
Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів та дітей.
З початку навчання у школах, частину класів відправили на дистанційне навчання через виявлення хворих серед вчителів та учнів.