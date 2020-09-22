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Факти / Україна / Суспільство

Школи можуть відмовитись від оцінок із певних предметів на час карантину

Школи, в умовах карантину, мають право запровадити власну шкалу оцінювання.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки 22 вересня.

Школи можуть не використовувати 12-бальну шкалу, а застосовувати принцип – зараховано/не зараховано у разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі.

Читайте: Знання чи безпека – чи готові школи до навчання під час пандемії

Йдеться про такі шкільні предмети:

  • фізкультура;
  • трудове навчання;
  • образотворче мистецтво;
  • музика;
  • основи здоров’я.

– У разі запровадження закладом освіти власної шкали оцінювання результатів навчання учнів ним мають бути визначені правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством, – йдеться у повідомленні МОН.

Страхування учнів та вчителів

Міністерство освіти і науки планує підписати меморандум зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів та дітей.

З початку навчання у школах, частину класів відправили на дистанційне навчання через виявлення хворих серед вчителів та учнів.

Джерело: Міносвіти

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