Знания или безопасность — готовы ли школы к обучению во время пандемии

После полугодового перерыва украинские школы снова открыли свои двери для учеников. Правда, с рядом ограничений и правил. А регионы в красной карантинной зоне до сих пор продолжают учиться дистанционно. Достаточно ли подготовлены учебные заведения к работе во время пандемии и как быстро они могут вернуться к онлайн-формату, выясняли Факты ICTV.

Перед началом учебного года Министерство здравоохранения Украины опубликовало постановление, которое обязывает учебные учреждения придерживаться четких противоэпидемических мероприятий. Так при входе в школу педагогам измеряют температуру — с более чем 37,2 или признаками острого респираторного заболевания к работе не допускают.

Кроме того, преподаватели должны постоянно пользоваться индивидуальными средствами защиты — медицинскими масками или респираторами. А тем, кто находится в оранжевой зоне, рекомендуют носить защитные щитки.

— До начала работы мы все прошли инструктаж, как организовывать учебный процесс и действовать в случае обнаружения Covid-19 у ребенка. Перед занятиями мы спрашиваем у школьников об их самочувствии и наличии симптомов. Если у кого-то есть признаки болезни, он должен надеть маску и остаться в специальном изоляторе до сообщения родителям и медикам, — делится опытом учительница одесской школы Иванна Гурская.

Согласно постановлению Минздрава, 1-4 классы могут быть без масок. А вот для остальных вход и передвижение школой разрешены только при использовании средств защиты (на уроках без). Государство не обеспечивает этим детей — все ложится на плечи родителей.

В каждом кабинете должен быть антисептик, влажные салфетки, специальный мусорный бак для использованных масок. В школе обязаны разработать специальные маршруты для каждого класса, используя все возможные входы. Также Министерство рекомендует по возможности проветривать кабинеты после каждого занятия и у входов разместить пункты для обработки рук антисептиками.

— Дети заходят в школу по графику, каждый занимается только в своем кабинете, некоторые уроки даже при возможности проводят на улице. Все устроено так, чтобы классы не пересекались между собой и не было больших скоплений. Даже перерыв для всех в разное время. Родителям и посторонним вход строго запрещен. В столовой разрешено ходить по очереди, столы расположены на расстоянии 1,5 м друг от друга. Ощущение, будто работаю в больнице — целый день в маске, постоянно протираю антисептиком ручки и парты. В коридорах каждый час моют пол специальным средством, перед входом в классы стоят обработанные коврики для дезинфекции обуви, — рассказывает педагог.

Чтобы оценить общую картину мер безопасности, мы пообщались с другими участниками образовательного процесса — родителями учеников. Ведь они как никто могут рассказать, действительно ли школы придерживаются установленных норм и довольны ли они организацией обучения.

— Моя семья живет в Виннице. Сначала я волновалась, но сейчас спокойно пускаю детей в школу. Я вижу, как за ними присматривают учителя, все выглядит довольно безопасно и по правилам. У меня двое сыновей и они учатся в одной школе, но в разные смены. Сейчас в заведении работают три входа, чтобы ученики меньше пересекались между собой, уроки немного сократили по времени. На входе им измеряют температуру, а старшие классы не пускают без масок.

По словам женщины, в столовую дети не ходят — обед в сухой форме им приносят в класс учителя, а также нельзя пользоваться кулером. Для родителей вход запрещен, поэтому собрания проводят в онлайн-формате. Недавно советовались по поводу обучения в условиях оранжевой зоны. Родители довольны, что их привлекают к обсуждению. Но вообще все против дистанционного образования, поэтому ищут альтернативы с руководством школы.

По данным социологической компании Рейтинг, которая проводила опрос по организации школьного обучения во время карантина, 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер во время обучения. 30% — положительно, 22% — нейтрально.

В то же время половина респондентов считает школьные нововведения оптимальными, четверть — жесткими, а 11% — слишком мягкими. 49% поддерживают обязательное использование масок на переменах, остальные 45% — против. По мнению 72% опрошенных, обучение в этом году нужно проводить по традиционной системе. 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% — полностью дистанционную.







Знания или безопасность — готовы ли школы к обучению во время пандемии / 2 фотографии

Опыт других стран

В целом в европейских странах действуют такие же правила, как и у нас — социальная дистанция, обязательное проветривание и вентиляция классов, обучение в одном кабинете, маски в коридорах, частичное сочетание с дистанционным обучением.

Иногда некоторые из них корректируются, в одних регионах дети обязаны надевать маски постоянно, в других — только в людных местах. Младшим классам в большинстве разрешено не пользоваться. Но в отличие от Украины, немецкие учителя могут бесплатно сдать тест на вирус даже без наличия симптомов. Правила обучения во время пандемии здесь различаются в зависимости от региона.

Но в большинстве случаев работает система разделения — всю школу делят на отдельные группы, которым запрещено пересекаться. В каждой группе свои преподаватели, но даже в ее пределах в коридорах и других местах скопления людей нужно надевать защитные маски. Такую же модель применяет ряд европейских стран.

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В Испании детям от 6 лет обязательно нужно носить маски, а также каждое утро измерять температуру. В итальянских школах одно из самых масштабных нововведений — замена стандартных двухместных парт на одноместные. Правительство подписало контракты с несколькими мебельными предприятиями на изготовление 3 млн таких парт.

Количество детей в классах уменьшили, чтобы между ними было безопасное расстояние. Сейчас рассматриваются помещения музеев, библиотек, кинотеатров, церквей как учебных кабинетов. К тому же на работу в школы нанимают дополнительно 50 тыс. работников — как учителей, так и уборщиков.

В Южной Корее в школах ввели пластиковые перегородки на столах. Ученикам следует измерять температуру дважды — сначала дома, а потом в учебном заведении.

Как видим, в большинстве стран меры безопасности почти не отличаются. Министерство здравоохранения Украины не стало исключением и разработало рекомендации, позаимствовав опыт ЕС.

Учитывая негативную динамику распространения коронавируса, можно сказать, что осенью следует ожидать массового закрытия учебных заведений. Ведь многие школы и детсады по всей Украине уже прекратили работу, не успев нормально открыться. В некоторых заведениях на карантине находятся только отдельные классы. Причем из-за заражения как учителей, так и детей.

Несмотря на ряд проведенных мероприятий, школы все равно остаются потенциальными местами риска. Ведь не у всех есть большое количество кабинетов, чтобы обеспечить необходимую дистанцию. Кроме того, учебные помещения не оснащены эффективной системой вентиляции.

Рукомойники по большей части находятся только в санузлах, где ученики могут пересекаться между собой. Государство не в состоянии приобрести учебным учреждениям все необходимые средства защиты, в частности маски.

По правилам, если один из учеников заболеет, весь класс должен пойти на карантин. Детей даже с минимальным насморком не будут пускать в школу, а впереди осенние похолодания — самый интенсивный период вирусных заболеваний. Ученики почти не видятся с другими классами, но все равно рискуют заразиться от одноклассников, членов семьи, друзей, учителей или в общественном транспорте.

Людмила Богданова

Фото: vesti.ua, pixabay, newsable.asianetnews, Иванна Гурская