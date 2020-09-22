В Государственной службе статистики провели исследования относительно изменений покупок украинцев во время карантина из-за пандемии коронавируса.

По их данным, граждане Украины сократили свои расходы на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На алкогольные напитки, сигареты и наркотики тратится 7,5% бюджета, как и в прошлом году.

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Больше всего украинцы тратят средства на продукты питания и безалкогольные напитки. Это около 278 684 млн грн или 42,9% бюджета.

На втором месте стоит оплата коммунальных услуг — 13,9% (90 617 млн ​​грн). На третьем — расходы на транспорт, которые составляют 50 493 млн грн или 7,8%.

Следующими в списке потребительских расходов украинцев стоят алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики — 7,5%, здравоохранение — 6,3%, одежда и обувь — 4,3%, разные товары и услуги — 4,2%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья — 4,0%, отдых и культура — 2,8%, связь — 2,7%, рестораны и гостиницы — 2,6%, образование — 1,0%.

Опросы украинцев

За время карантина украинцы стали меньше бояться заражения коронавирусом, но увеличился страх бедности. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus.

В апреле 2020 года 47% граждан Украины говорили, что их волнует возможность заражения коронавирусом, в сентябре этот процент упал и составляет лишь 28%.

За ухудшение финансового положения в апреле были обеспокоены 44% украинцев, то в этом месяце этот показатель поднялся до 58%.

Источник: Госстат