У Державній службі статистики провели дослідження щодо змін покупок українців під час карантину через пандемію коронавірусу.

За їхніми даними, громадяни України скоротили свої витрати на 10,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На алкогольні напої, сигарети та наркотики витрачається 7,5% бюджету, як і минулого року.

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Найбільше українці витрачають кошти на продукти харчування та безалкогольні напої. Це близько 278 684 млн грн чи 42,9% бюджету.

На другому місці стоїть сплата комунальних послуг – 13,9% (90 617 млн грн). На третьому – витрати на транспорт, які становлять 50 493 млн грн чи 7,8%.

Наступними у списку споживчих витрат українців стоять алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 7,5%, охорона здоров’я – 6,3%, одяг і взуття – 4,3%, різні товари та послуги – 4,2%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – 4,0%, відпочинок та культура – 2,8%, зв’язок – 2,7%, ресторани та готелі – 2,6%, освіта – 1,0%.

Опитування українців

За час карантину українці стали менше боятися зараження коронавірусом, але збільшився страх бідності. Про це свідчать дані онлайн-опитування платформи Gradus.

У квітні 2020 року 47% громадян України говорили, що їх хвилює можливість зараження на коронавірус, у вересні цей відсоток впав і становить лише 28%.

За погіршення фінансового становища у квітні були стурбовані 44% українців, то у цьому місяці цей показник піднявся до 58%.

Джерело: Держстат