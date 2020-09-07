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Факты / Украина / Общество

Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос

72% украинцев продолжает носить маски в общественных местах. Не носят средства защиты 6% жителей Украины, 21% носят эпизодически.

В то же время 34% граждан не считают коронавирус угрозой для себя лично, говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

Серьезной угрозой Covid-19, считают 14% опрошенных.

Скорее не угрожающим, коронавирус называют 34% украинцев. Совсем не угрожающим коронавирус является  для 24% опрошенных.

Читайте: Эпидемиологи бьют тревогу: чего боятся и будет ли новый локдаун в Украине

  • Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос
  • Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос
  • Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос
  • Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос
  • Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос
  • Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос
Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос / 3 фотографии

Опрос провели по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные собрали с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился среди 2 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжают фиксировать более 2 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

7 сентября обнаружили 2 174 больных Covid-19, всего в Украине зафиксировали 138 068 случаев заражения.

Продолжает расти смертность от осложнений, вызванных Covid-19. Уже вторую неделю за сутки умирает более 30 человек.

Источник: Рейтинг

Фото: Рейтинг

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