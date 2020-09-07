Сколько украинцев носят маску в общественных местах — опрос

72% украинцев продолжает носить маски в общественных местах. Не носят средства защиты 6% жителей Украины, 21% носят эпизодически.
В то же время 34% граждан не считают коронавирус угрозой для себя лично, говорится в опросе социологической группы Рейтинг.
Серьезной угрозой Covid-19, считают 14% опрошенных.
Скорее не угрожающим, коронавирус называют 34% украинцев. Совсем не угрожающим коронавирус является для 24% опрошенных.
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Опрос провели по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года. Данные собрали с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.
Опрос проводился среди 2 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2%.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжают фиксировать более 2 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
7 сентября обнаружили 2 174 больных Covid-19, всего в Украине зафиксировали 138 068 случаев заражения.
Продолжает расти смертность от осложнений, вызванных Covid-19. Уже вторую неделю за сутки умирает более 30 человек.
Источник: Рейтинг
Фото: Рейтинг