Украинские специалисты по кибербезопасности сотрудничают с международными коллегами для полномасштабного блокирования социальной сети ВКонтакте на территории Украины.

— Доступность мобильного приложения ВКонтакте в Украине произошло не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины, — объясняют в СНБО.

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15 сентября 2020 года заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы ВКонтакте, отметил, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Запрет российских соцсетей

Российские социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и поисковик Яндекс запрещены в Украине с 15 мая 2017 года. В мае 2020-го, указом президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продлены.

12 сентября российская соцсеть ВКонтакте заявила, что снова доступна в Украине без использования специальных программ, вроде VPN.

Соцсеть смогла обойти блокировку в своем мобильном приложении.