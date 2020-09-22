Українські спеціалісти з кібербезпеки співпрацюють з міжнародними колегами для повномасштабного блокування соціальної мережі ВКонтакте на території України.

– Доступність мобільного додатку ВКонтакте в Україні відбулося не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів, що дозволило обійти блокування провайдерами доступу до цього додатку на території України, – пояснюють в РНБО.

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15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи ВКонтакте, наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може становити загрозу національній безпеці країни.

Заборона російських соцмереж

Російські соціальні мережі ВКонтакте, Однокласники та пошуковик Яндекс заборонені в Україні з 15 травня 2017 року. У травня 2020-го указом президента України Володимира Зеленського ці санкції були продовжені.

12 вересня російська соцмережа ВКонтакте заявила, що знову доступна в Україні без використання спеціальних програм, на кшталт VPN.

Соцмережа змогла обійти блокування у своєму мобільному додатку.