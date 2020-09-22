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Факты / Украина / Политика

Изменения в постановление о выборах ставят под сомнение их легитимность — Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность. При этом, сейчас нет людей, которым было бы это интересно.

Об этом Разумков сообщил в эфире одного из телеканалов.

— В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов.

Почему? Потому что выборы — это последовательность действий: одна идет за другим, — заявил Разумков.

Он отметил, что сейчас нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнение легитимность избирательного процесса.

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Разумков также добавил, что невозможно внести изменения в постановление о местных выборах.

Претензия России

Россия считает, что постановление Верховной Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены другие условия проведения местных выборов в ОРДЛО.

Поэтому Россия и представители так называемых Л/ДНР будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах.

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