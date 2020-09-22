Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що внесення змін у постанову про призначення місцевих виборів ставлять під сумнів їх легітимність. При цьому, зараз немає людей, яким було б це цікаво.

Про це Разумков повідомив в ефірі одного з телеканалів.

– У неділю висували кандидатів по країні, хтось в суботу проводив конференції і з’їзди. Тобто сьогодні внести зміну в це постанова – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори – це послідовність дій: одна йде за іншим, – заявив Разумков.

Він зазначив, що нині немає людей, яким було б цікаво поставити під сумнів легітимність виборчого процесу.

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Разумков також додав, що неможливо внести зміни в постанову про місцеві вибори.

Претензія Росії

Росія вважає, що постанова Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

Тому Росія та представники так званих Л/ДНР блокуватимуть всю роботу ТКГ, якщо Верховна Рада не змінить постанову про місцеві вибори.