Український політичний діяч Михайло Добкін заявив, що подав документи на посаду мера Харкова. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

– Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидата на посаду Харківського міського голови. Правду кажуть: людина припускає, а Бог розпоряджається, – підкреслив Добкін.

Крім цього, політик додав, що не хоче нічого розповідати, а завтра розкриє подробиці в ефірі одного з каналів. Також він побажав швидкого повернення до Харкова та одужання конкуренту Геннадію Кернесу, який зараз хворіє на коронавірус.

Михайло Добкін уже обімав посаду міського голови Харкова у 2006-2010 роках.

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Кернес – кандидат у мери Харкова

Кандидатуру Геннадія Кернеса висунули на посаду мера Харкова від Блоку Кернеса – Успішний Харків. Наразі політик лікується від коронавірусу у клініці Шеріте (Німеччина).

За словами заступника Кернеса, він скоро повернеться додому та виграє перший тур виборів, як це було у 2015 році.

Джерело: Михайло Добкін