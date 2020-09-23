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Факты / Украина / Общество

Укравтодор с начала года возобновил более 2 тыс. км

Государственное агентство автомобильных дорог уже возобновило более двух тыс. км дорог в 2020 году.

Лидеры по объему восстановления дорог:

  • Закарпатская область — 223,5 км;
  • Харьковская область — 221,2 км;
  • Запорожская область — 168,8 км;
  • Сумская область — 149,9 км;
  • Луганская область — 133 км;
  • Львовская область — 130,1 км.

— В верхнем слое покрытия Службы автомобильных дорог Укравтодора завершили установку 2 022 км дорог, еще 800 км дорог — выполнены в выравнивающем слое, — говорится в сообщении.

В Укравтодоре объясняют, что устройства верхнего слоя — финишный этап ремонта дороги. До этого на отремонтированных участках сняли старый асфальт, переобустроили основу дорожной одежды и устроили 1-2 слоя дорожного покрытия.

Это самые дорогие и самые тяжелые этапы текущего среднего и капитального ремонтов.

Дорога

Фото: Dreamstime

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После этого на дорогах будет нанесена разметка, устроена обочина и остановки, установлены дорожные знаки и барьерное ограждение.

Затем происходит проверка качества работ и при отсутствии замечаний — участки сдаются в эксплуатацию. Зафиксированные недостатки подрядчики обязаны исправлять за свой счет.

Разгрузка дорог в Украине

Министерство инфраструктуры планирует строить в городах транспортные хабы, объединяющие различные виды транспорта.

Такой хаб сейчас работает в Киеве на Выдубичах, где курсируют городская электричка, пригородные электрички, аэроэкспресс, а также работает станция метро и автостанция.

В планах министерства запустить наземный электротранспорт на Троещину, который должен соединить район с метро Почайна.

Источник: Укравтодор

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