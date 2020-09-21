PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине могут снизить налог на доходы физических лиц: когда и на сколько

Верховной Раде предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, снизив ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 18% до 17% с 1 января 2022 года.

Соответствующий законопроект №4102 относительно введения механизмов выведения наемного труда из теневой ниши зарегистрирован в парламенте 16 сентября.

Авторы законодательной инициативы также предлагают механизм увеличения максимального годового объема для плательщиков единой системы налогообложения второй и третьей группы за счет доходов оформленных сотрудников, что создаст предпосылки для их легального трудоустройства.

Читайте: Приватбанк запустил приложение для физлиц и бизнеса на базе Приват24

ПДФО

В августе президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой 14 июля, упрощающий ведение учета для физических лиц — предпринимателей (ФЛП), а также доступ к электронному кабинету налогоплательщика.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.

 

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх