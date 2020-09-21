Верховной Раде предлагают внести изменения в Налоговый кодекс, снизив ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 18% до 17% с 1 января 2022 года.

Соответствующий законопроект №4102 относительно введения механизмов выведения наемного труда из теневой ниши зарегистрирован в парламенте 16 сентября.

Авторы законодательной инициативы также предлагают механизм увеличения максимального годового объема для плательщиков единой системы налогообложения второй и третьей группы за счет доходов оформленных сотрудников, что создаст предпосылки для их легального трудоустройства.

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ПДФО

В августе президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой 14 июля, упрощающий ведение учета для физических лиц — предпринимателей (ФЛП), а также доступ к электронному кабинету налогоплательщика.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП.