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Факти / Україна

В Україні викрили махінації з ПДВ на понад 260 млн грн

Українські правоохоронці викрили схему ухилення від виплати податків на понад 260 млн грн.

Службові особи великих підприємств купували сільгосппродукти у підприємців та розраховувалися з ними готівкою. Ці операції відображалися у документах недостовірно.

Через це протягом 2018 та 2019 року вони сформували кредит з податку на додану вартість на понад 260 млн грн, ці гроші надалі були обготівковані.

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Правоохоронці провели обшуки в офісах та вилучили техніку, документацію, печатки.

За фактом вони відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України.

  • Ухилення від сплати податків: правоохоронці викрили схему на понад 260 млн грн
  • Офіс генпрокурора - схема
  • Ухилення від сплати податків: правоохоронці викрили схему на понад 260 млн грн
  • Офіс генпрокурора - схема
В Україні викрили махінації з ПДВ на понад 260 млн грн / 2 фотографии

Ухилялися від виплати податків

СБУ викрила перевізників, які ухилялися від сплати податків.

Вони з 2017 до 2020 року ввозили на територію України високоліквідні товари, але не платили збір.

Через це протягом трьох років бюджет України недоотримав 27 млн грн.

Джерело: Офіс генпрокурора

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