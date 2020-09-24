Национальный координационный центр кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины приступил к разработке Стратегии кибербезопасности. Об этом сообщил Алексей Данилов — секретарь СНБО.

По его словам, представители государственных органов вместе будут работать над инициативой в составе рабочей группы. Сейчас происходит обмен идеями и предложениями.

— Я уверен, что наше сотрудничество укрепит кибербезопасность страны. Стратегия будет предусматривать национальные интересы и основные подходы к формированию вопросов киберзащиты, — заявил Данилов.

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Также секретарь СНБО добавил, что при подготовке стратегии разработчики будут учитывать международный опыт.

Создать Стратегию кибербезопасности Украины поручил президент Владимир Зеленский.

СНБО следит за российскими военными учениями

Совет национальной безопасности и обороны Украины следит за военными учениями РФ Кавказ 2020. Об этом сообщил Алексей Данилов и добавил, что в Украине есть ответ — командно-штабные учения Объединенные усилия-2020.

Фото: СНБО