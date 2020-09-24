Національний координаційний центр кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України розпочав розробку Стратегії кібербезпеки. Про це повідомив Олексій Данілов – секретар РНБО.

За його словами, представники державних органів разом працюватимуть над ініціативою у складі робочої групи. Наразі відбувається обмін ідеями та пропозиціями.

– Я впевнений, що наша співпраця зміцнить кібербезпеку країни. Стратегія передбачатиме національні інтереси та основні підходи до формування питань кіберзахисту, – заявив Данілов.

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Також секретар РНБО додав, що під час підготовки стратегії розробники будуть брати до уваги міжнародний досвід.

Створити Стратегію кібербезпеки України доручив президент Володимир Зеленський.

РНБО слідкує за російськими військовими навчаннями

Рада національної безпеки і оборони України стежить за військовими навчаннями РФ Кавказ 2020. Про це повідомив Олексій Данілов і додав, що в України є відповідь – командно-штабні навчання Об’єднані зусилля-2020.

Фото: РНБО