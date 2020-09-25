Пользователей ВКонтакте в Украине будут ставить на учет — Данилов

Государство будет ставить на учет людей, использующих российскую социальную сеть ВКонтакте, и в случае продолжения распространения запрещенного российского контента они будут иметь дело с Национальной полицией.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время ZOOM-конференции Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности.

— Это их (пользователей. — Ред.) также ответственность. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, позволит нам иметь информацию о тех пользователях, которые используют эту соцсеть. Они все будут на учете, — сказал Данилов.

В то же время, если граждане будут распространять российский контент в Украине, то они будут иметь проблемы с Нацполициею, добавил глава СНБО.

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Запрет ВКонтакте и обход блокировки соцсетью

Весной указом президента Петра Порошенко в Украине были заблокированы российские соцсети ВКонтакте, Одноклассники, ресурсы Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил действие запрета на российские соцсети.

На днях представители ВКонтакте сообщили, что им удалось обойти блокировку мобильного приложения соцсети в Украине.

Российские ресурсы были заблокированы, ведь в СНБО Украины считают, что российские спецслужбы собирают при помощи них данные о гражданах Украины.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины