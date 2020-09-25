Користувачів ВКонтакте в Україні ставитимуть на облік – Данілов

Держава ставитиме на облік людей, які використовують російську соціальну мережу ВКонтакте, і в разі продовження поширення забороненого російського контенту вони матимуть справу з Національною поліцією.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час ZOOM-конференції Цифрова трансформація держави: перспективи та ризики кібербезпеки.

– Це їхня (користувачів. – Ред.) також відповідальність. Справа в тому, що нині та система, яка починає працювати, дозволить нам мати інформацію про тих користувачів, які використовують цю соцмережу. Вони усі будуть на обліку, – сказав Данілов.

Водночас, якщо громадяни поширюватимуть російський контент в Україні, то вони матимуть проблеми з Нацполіцією, додав глава РНБО.

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Заборона ВКонтакте та обхід блокування соцмережею

Навесні указом президента Петра Порошенка в Україні було заблоковано російські соцмережі ВКонтакте, Однокласники, ресурси Yandex, Mail.ru, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив дію заборони на російські соцмережі.

Днями представники ВКонтакте повідомили, що їм вдалося обійти блокування мобільного додатку соцмережі в Україні.

Російські ресурси були заблоковані, адже в РНБО України вважають, що російські спецслужби збирають за допомогою них дані про громадян України.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України