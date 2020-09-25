В Днепропетровской области правоохранители задержали четырех человек, ограбивших местный банкомат в почтовом отделении.

Накануне Главное управление Национальной полиции Сумской области передало сообщение отделению Днепропетровской области о том, что злоумышленники собираются ограбить банкомат путем подрыва. После этого специалисты продумали план разоблачения.

Группа совершила свою задумку, после чего пыталась покинуть место преступления на автомобиле. Однако правоохранительным органам удалось вовремя их остановить и извлечь украденную наличность.















Взорвали банкомат и похитили миллион: на Днепропетровщине задержали преступников / 4 фотографии

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Оказалось, что это не первая попытка кражи — фигуранты дела уже реализовывали подобные схемы в других областях Украины.

Полиция проводит расследование по факту преступления.

В Харькове задержали мужчину, который обворовывал храмы

Полиция Харькова задержала злоумышленника, подозреваемого в совершении краж в храмах семи областей Украины. Мужчина проникал в помещения и выносил оттуда иконы, книги и другие ценные вещи. После чего он продавал их в интернете.