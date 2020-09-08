Правоохранители задержали 31-летнего жителя Херсона, который путешествовал по Украине с целью грабежа, а потом возвращался в родной город, где сбывал незаконно добытое имущество.

Во время последней вылазки вор пробрался в дом сотрудника полиции в селе Белогородка Киевской области, откуда похитил оружие полицейского.

Незаконные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина надел балаклаву, снял обувь, перелез через забор, зашел в дом и похитил ценные вещи, устройство для отстрела резиновых пуль ПМР-м с патронами и пистолет Glock 17.

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После обращения потерпевшего полицейского его коллеги провели розыскные действия и нашли вора. Мужчина ранее был судим. В последнее время он ездил в населенные пункты Киевской, Винницкой и Одесской областей, где совершал незаконные действия.







На Киевщине вор-путешественник обокрал дом полицейского / 2 фотографии

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Вору грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Неудачная попытка кражи

В июле в Киеве 42-летний мужчина пытался обокрасть автомобиль.

Он разбил кирпичом стекло, достал вещи, но не смог уйти с места происшествия, потому что застрял.

Правоохранители задержали вора.