У Дніпропетровській області правоохоронці затримали чотирьох осіб, які пограбували місцевий банкомат у поштовому відділені.

Напередодні Головне управління Національної поліції Сумської області передало повідомлення відділенню Дніпропетровської області про те, що зловмисники збираються пограбувати банкомат шляхом підриву. Після цього спеціалісти продумали план викриття.

Група здійснила свій задум, після чого намагалася покинути місце злочину на автомобілі. Однак правоохоронним органам вдалося вчасно їх зупинити та вилучити вкрадену готівку.















Підірвали банкомат і викрали мільйон: на Дніпропетровщині затримали злочинців / 4 фотографии

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Виявилося, що це не перша спроба крадіжки – фігуранти справи уже реалізовували подібні схеми в інших областях України .

Поліція проводить розслідування за фактом злочину.

У Харкові затримали чоловіка, який обкрадав храми

Поліція Харкова затримала зловмисника, якого підозрюють у вчиненні крадіжок у храмах семи областей України. Чоловік проникав у приміщення і виносив звідти ікони, книги та інші цінні речі. Після чого він продавав їх в інтернеті.