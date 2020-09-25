В Тернополе прокуратура задержала группу людей, которая занимались неправомерным требованием денег. К преступной группировке входит глава Тернопольской государственной налоговой инспекции, его сын и еще два человека.

По данным следствия, директор налоговой, его сын и специально нанятые люди требовали от работника предприятия, владельцем которого является сын директора, несуществующий долг в размере $40 тыс. Причина — тот якобы украл продукцию компании. Кроме этого, мужчине и его семье также угрожали физической расправой.

Группировку удалось задержать во время передачи части средств. Теперь им готовят подозрение и выбирают меру пресечения — содержание под стражей.







Требовал $40 тыс. несуществующего долга — в Тернополе задержали госслужащего / 2 фотографии

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По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 3, 4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Во Львовской области депутат незаконно продавал земли Минобороны

На Львовщине СБУ разоблачила преступную схему по незаконной реализации земель Минобороны. К этому был причастен депутат сельского совета, который входил в состав земельной комиссии, а также работники Минобороны.

Сейчас ведется следствие по выявлению других лиц, имеющих связь с делом.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

Фото: Тернопольская областная прокуратура