У Тернополі прокуратура затримала групу людей, яка займалася неправомірним вимаганням грошей. До злочинного угрупування входить очільник Тернопільської державної податкової інспекції, його син та ще двоє осіб.

За даними слідства, директор податкової, його син та спеціально наймані люди вимагали від працівника підприємства, власником якого є син директора, неіснуючий борг у розмірі $40 тис. Причина – той нібито вкрав продукцію компанії. Крім цього, чоловіку та його родині також погрожували фізичною розправою.

Угрупування вдалося затримати під час передання частини коштів. Наразі їм готують підозру та обирають запобіжний захід – тримання під вартою.







Вимагав $40 тис. неіснуючого боргу – у Тернополі затримали держслужбовця / 2 фотографии

Читайте: У Харкові на передачі $3 тис. хабара затримали голову окружного адмінсуду

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст.189 (вимагання) Кримінального Кодексу України.

У Львівській області депутат незаконно продавав землі Міноборони

На Львівщині СБУ викрила злочинну схему з незаконної реалізації земель Міноборони. До цього був причетний депутат сільської ради, який входив до складу земельної комісії, а також працівники Міноборони.

Наразі триває слідство з виявлення інших осіб, що мають зв’язок зі справою.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Фото: Тернопільська обласна прокуратура