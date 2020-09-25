Утечка газа в Чабанах — Оператор ГТС назвал причину

Наиболее вероятной причиной разгерметизации газопровода высокого давления в Чабанах в Киевской области — брак при его строительстве.

Об этом заявил главный инженер Оператора ГТС Украины Юрий Зябченко.

— Сейчас продолжает работать комиссия по расследованию причин инцидента, но, исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода, — отметил Зябченко.

Он подчеркнул, что в техническом плане инцидент полностью ликвидированы и закрыт.

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Зябченко отметил, что сейчас разрабатывается отдельная программа дополнительных обследований и соответственно капитального ремонта трубопровода с повторными испытаниями на участках, где будет такая необходимость.

Авария газа в Чабанах

Вночь на 15 сентября в Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе. Около 00.10 15 сентября люди услышали чуткий гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.

Оказалось, что в районе села Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу.

Газопровод Уренгой — Помары — Ужгород (УПУ) — экспортный газопровод, соединяющий Уренгойское газовое месторождение и газовые месторождения Западной Сибири с Ужгородом. Далее газ транспортируется в Центральную и Западную Европу.

Источник: Оператор ГТС