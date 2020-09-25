Витік газу в Чабанах – Оператор ГТС назвав причину

Найімовірнішою причиною розгерметизації газопроводу високого тиску в Чабанах у Київській області є брак при його будівництві.
Про це заявив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко.
– Наразі продовжує працювати комісія з розслідування причин інциденту, але, виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідну якість зварного з`єднання, допущеного під час будівництва газогону, – зазначив Зябченко.
Він підкреслив, що в технічному плані інцидент повністю ліквідовано і закрито.
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Зябченко зазначив, що зараз розробляється окрема програма додаткових обстежень і відповідно капітального ремонту трубопроводу з повторними випробуваннями на ділянках, де буде така необхідність.
Аварія на газопроводі в Чабанах
Вніч на 15 вересня в Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі. Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.
Виявилося, що у районі села Чабани прорвало газову трубу у поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу.
Газопровід Уренгой — Помари — Ужгород (УПУ) — експортний газопровід, з’єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру з Ужгородом. Далі газ транспортується у Центральну та Західну Європу.
Джерело: Оператор ГТС