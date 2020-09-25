PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Витік газу в Чабанах – Оператор ГТС назвав причину

Найімовірнішою причиною розгерметизації газопроводу високого тиску в Чабанах у Київській області є брак при його будівництві.

Про це заявив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко.

– Наразі продовжує працювати комісія з розслідування причин інциденту, але, виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталась через невідповідну якість зварного з`єднання, допущеного під час будівництва газогону, – зазначив Зябченко.

Він підкреслив, що в технічному плані інцидент повністю ліквідовано і закрито.

 Читайте: Жертв та постраждалих немає: подробиці аварії газопровода в Чабанах

Зябченко зазначив, що зараз розробляється окрема програма додаткових обстежень і відповідно капітального ремонту трубопроводу з повторними випробуваннями на ділянках, де буде така необхідність.

Аварія на газопроводі в Чабанах

Вніч на 15 вересня в Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі. Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.

Виявилося, що у районі села Чабани прорвало газову трубу у поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу.

Газопровід Уренгой — Помари — Ужгород (УПУ) — експортний газопровід, з’єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру з Ужгородом. Далі газ транспортується у Центральну та Західну Європу.

Джерело: Оператор ГТС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка