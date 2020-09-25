Витік газу в Чабанах – Оператор ГТС назвав причину

Вніч на 15 вересня в Чабанах під Києвом сталася аварія на газопроводі. Близько 00.10 15 вересня люди почули сильний гул. Також багато місцевих жителів, які проживають поруч з епіцентром події, в мережі скаржилися на те, що важко дихати через сморід.

Виявилося, що у районі села Чабани прорвало газову трубу у поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу.

Газопровід Уренгой — Помари — Ужгород (УПУ) — експортний газопровід, з’єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру з Ужгородом. Далі газ транспортується у Центральну та Західну Європу.

Джерело: Оператор ГТС