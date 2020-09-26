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Факти / Україна / Політика

Саміт ЄС-Україна в Брюсселі перенесли з 1 на 6 жовтня

Запланований на 1 жовтня саміт ЄС-Україна перенесено на 6 жовтня, він відбудеться в Брюсселі.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

– Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським ми домовилися зустрітися разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22-го саміту ЄС – Україна, – написав він у Twitter.

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Саміт з Україною довелося перенести через те, що лідери ЄС вирішили провести саміт Євросоюзу не 24-25 вересня, як було заплановано спочатку, а 1-2 жовтня.

Саміт ЄС був перенесений через підозри на те, що голова Європейської ради Шарль Мішель заразився коронавірусом, проте результати його тестування виявилися негативними.

До цього Жозеп Боррель повідомив, що через кілька днів повернеться в Україну, щоб спільно з Шарлем Мішелем відвідати Донбас.

Однак нині невідомо, чи відбудеться поїздка Мішеля в Україні.

Фото: Dreamstime

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