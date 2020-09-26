Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом — последние новости

Самолет Ан-26 упал под Чугуевом и загорелся вечером 25 сентября. На борту было 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов).

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек. По состоянию на 10.50 пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер.

На месте катастрофы развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

26 сентября в Украине объявлен Днем траура.

Обновлено в 12.35. По информации ГСЧС, по состоянию на 12.15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших.

Обновлено в 12.15. 26 сентября, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины из-за катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

Обновлено в 12.00. Президент Владимир Зеленский поручил приостановить полеты всех Ан-26 в Украине до выяснения причин катастрофы самолета вблизи Чугуева.

Обновлено в 11.30. Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации родственникам погибших, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Украина не забывает своих героев. Настаиваю на том, чтобы причины этой авиакатастрофы были оперативно выяснены, а расследование было объективным и беспристрастным, — говорит он.

Обновлено в 11.00. Самолет Ан-26 в этом году получил продолжение срока эксплуатации на 2 года.

Информация по самолету Ан-26Ш, потерпевшего катастрофу под Чугуевом на Харьковщине, будто не был готов к выполнению полетов и планировался в ближайшее время отправиться на ремонт.

Обновлено в 10.50. Пилот самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в пятницу под Чугуевым Харьковской области, был опытным летчиком.

— Летчик был опытный, он знал этот аэродром, как свои пять пальцев, и мог садиться на него, наверное, вслепую. После пятого или шестого взлета летчик сообщил диспетчеру, что у него есть неполадки в левом двигателе, однако оставался достаточно спокойным и готовился заходить на посадку на одном двигателе, что является штатной ситуацией — ее отрабатывают на тренажерах. Однако через восемь или девять минут, уже получив согласие на посадку, по каким-то причинам что-то произошло. Что? Предстоит еще установить. И самолет рухнул, не долетев два километра до взлетно-посадочной полосы, — заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Он также добавил, что для опознания погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевым Харьковской области необходимо будет провести экспертизу ДНК.

Обновлено в 10.41. ГБР рассматривает четыре версии падения самолета Ан-26 под Чугуевом:

техническая неисправность агрегатов летательного аппарата;

ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Обновлено в 10.30. Предварительный анализ свидетельствует о том, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Андрей Таран.

Предварительную причину катастрофы самолета Ан-26 в Чугуеве можно будет назвать после расшифровки черного ящика.

Обновлено в 09.00. На месте авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области продолжаются поиск “черного ящика”, по предварительной информации, курсанты непосредственного управления самолетом не осуществляли.

Учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50.

— После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 — запросил заход на посадку, в 20.43 — прошел дальний привод, в 20.45 — произошла авиакатастрофа, — сообщили в СБУ.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Ан-26 Штурманский имел бортовой номер №76 и был построен в 1977 году. Основное назначение данного самолета — обучение будущих штурманов авиации.