Тонна каміння у мішках: СБУ блокувала контрабанду бурштину

Служба безпеки України блокувала черговий канал контрабанди бурштину.
Під час спецоперації було вилучено 833 кг “сонячного каменю” на суму майже 4 млн грн.
Зловмисники скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини.
На території області вони його обробляли та за підробленими документами експортували з України через міжнародні пункти пропуску в аеропортах Бориспіль і Львів.
Організатором злочинної схеми став громадянин однієї з закавказьких країн.
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Поліцейський кришував бурштиновий бізнес
У травні 2020 року правоохоронці викрили свого колегу, який у Рівненській області кришував видобуток бурштину.
За попередження про виїзди поліцейських від своїх спільників він вимагав $200.