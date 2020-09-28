Служба безпеки України блокувала черговий канал контрабанди бурштину.

Під час спецоперації було вилучено 833 кг “сонячного каменю” на суму майже 4 млн грн.

Зловмисники скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненщини.

На території області вони його обробляли та за підробленими документами експортували з України через міжнародні пункти пропуску в аеропортах Бориспіль і Львів.

Організатором злочинної схеми став громадянин однієї з закавказьких країн.

Читайте: Вилучили понад 20 кг каменю: на Рівненщині викрили незаконний видобуток бурштину















Тонна каміння у мішках: СБУ блокувала контрабанду бурштину / 4 фотографии

Поліцейський кришував бурштиновий бізнес

У травні 2020 року правоохоронці викрили свого колегу, який у Рівненській області кришував видобуток бурштину.

За попередження про виїзди поліцейських від своїх спільників він вимагав $200.